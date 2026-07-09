Дыня не снимает стресс: врач усомнился в полезных свойствах сезонного лакомства

Дыня считается символом лета и часто ассоциируется с пользой для нервной системы. Однако семейный врач-гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил в беседе с Радио Sputnik : эффект от этого продукта не универсален. Для некоторых людей дыня может не только не улучшить сон, но и спровоцировать тревожность и проблемы с пищеварением.

В сезон бахчевых многие СМИ пишут о том, что дыня помогает снизить уровень кортизола и успокаивает нервы. Гастроэнтеролог Никита Харлов признает: в продукте действительно есть калий, магний и углеводы, а большое количество влаги помогает восполнить водный баланс. Но называть дыню полноценной пищей нельзя — в ней нет ни белков, ни жиров. Это скорее полезное дополнение к рациону для людей со здоровым кишечником.

Однако универсального успокаивающего эффекта врач не подтверждает. Наоборот, для тех, у кого желудочно-кишечный тракт чувствителен или уже есть проблемы, дыня может стать раздражителем. Последствия — вздутие, газообразование, жидкий стул. А через дискомфорт в кишечнике, по словам Харлова, может усилиться и общая тревожность, и качество сна ухудшится.

Чем болезненнее реакция пищеварительной системы, тем хуже будет переноситься продукт. Поэтому гастроэнтеролог советует подходить к употреблению дыни с осторожностью и внимательно слушать свой организм.