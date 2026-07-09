«Скандинавское лето» задержится в Московском регионе: синоптик раскрыл причины аномалии 2026 года

Холодное и дождливое лето в Центральной России продолжит удивлять жителей: ливни и грозы задержатся как минимум до середины июля. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Радио Sputnik объяснил причины погодных аномалий и назвал дату, когда погода начнет налаживаться.

Нынешнее лето россияне запомнят надолго — и дело не только в дождях. По словам Тишковца, неустойчивая весна плавно перетекла в такой же «нервозный» июнь с перепадами от +8 до +30 градусов. При этом средняя температура оказалась на градус выше климатической нормы. Июль пока тоже держится в плюсе: превышение над нормой составляет 1,3 градуса.

Но главное испытание еще впереди. В ближайшие выходные на столицу обрушится так называемый эффект Фудзивары — явление, когда два близко расположенных циклона взаимодействуют друг с другом, усиливая осадки. Суммарно за выходные может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр — это почти 80% месячной нормы.

В четверг и пятницу температура будет держаться на уровне +18…+23 градусов, к выходным прогреется до +25. Дожди с грозами продолжатся, но, как подчеркнул синоптик, уже ко вторнику погода начнет налаживаться. Остается переждать этот непростой период, который специалисты уже прозвали «скандинавским летом».