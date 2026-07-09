Древние римляне были первыми палеонтологами: сенсационное открытие в Британии

Археологи совершили необычное открытие, которое пересматривает историю человеческого интереса к палеонтологии. В ходе раскопок в британском Колчестере был обнаружен окаменевший позвонок ихтиозавра, который был преднамеренно сохранен жителем Римской Британии почти 1800 лет назад. Находка описана в журнале Britannia.

Находка в хозяйственной яме

Артефакт был найден в хозяйственной яме, датируемой II веком нашей эры. Среди привычных для того времени предметов — керамики и римских гигиенических ложечек — находился объект, явно выбивающийся из повседневного быта. Исследователи отмечают, что позвонок не попал в яму случайно, а был сознательно оставлен хозяином вместе с другими значимыми для него вещами.

Ихтиозавры — морские рептилии, внешне напоминавшие дельфинов, — обитали на Земле задолго до появления людей. Их останки нередко встречаются в британских осадочных породах, однако свидетельства того, что римляне целенаправленно собирали подобные объекты, были получены впервые.

Почему римляне хранили кости «чудовищ»?

Хотя ученые пока не могут с точностью сказать, что именно двигало древним человеком, существует несколько версий:

Любопытство: владельца могла привлечь необычная форма «камня», которая сильно отличалась от привычных природных объектов.

Мистицизм: не исключено, что окаменелости приписывали особые свойства, считая их талисманами или артефактами древних существ.

Коллекционирование: случай с обнаружением фрагмента позвонка плезиозавра неподалеку в 2023 году подтверждает, что сбор ископаемых мог быть не единичным явлением, а распространенной практикой среди жителей Римской Британии.

Данная находка является самым ранним известным примером преднамеренного коллекционирования останков ихтиозавров. Скорее всего, древний римлянин не был ученым, но он стал одним из первых людей, чье любопытство к загадочным предметам прошлого дошло до наших дней, преодолев почти два тысячелетия.