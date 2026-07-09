Почему после 50 лет начинаются болезни: ответ кроется в работе яичников

Долгое время считалось, что после завершения репродуктивного цикла яичники утрачивают свою биологическую активность, однако новое исследование ученых из Северо-Западного университета (США) опровергает это представление. Оказалось, что этот орган не «засыпает», а перестраивает свою работу, переходя к выполнению иммунных функций, пишет techinsider .

Иммунная трансформация органа

В ходе эксперимента исследователи изучили изменения в тканях яичников у мышей на разных этапах жизни — от молодого возраста до периода после завершения фертильности. Результаты показали, что после прекращения овуляции клетки яичников меняют свою специализацию: они утрачивают репродуктивные функции и начинают активно взаимодействовать с иммунной системой.

В тканях были обнаружены:

Т-лимфоциты и макрофаги: клетки, характерные для иммунного ответа.

Провоспалительные сигналы: яичники начинают вырабатывать специфические сигнальные молекулы, которые распространяются по всему организму.

Влияние на здоровье организма

Авторы работы полагают, что именно эта новая функция яичников может объяснять повышенный риск развития хронических заболеваний у женщин после менопаузы. Провоспалительные сигналы, исходящие от яичников, способны системно влиять на состояние здоровья, провоцируя возрастные изменения.

Данное открытие существенно меняет научное понимание процесса старения. Если дальнейшие исследования подтвердят аналогичные механизмы у людей, это может привести к разработке новых методов терапии, направленных на снижение воспалительных процессов и улучшение качества жизни женщин в период постменопаузы.