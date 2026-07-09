Вода будет чище: глава городского округа Пушкинский проинспектировал ремонт на двух ВЗУ

В Городском округе Пушкинский продолжают модернизацию водозаборных узлов, чтобы обеспечить жителей качественной водой. Два объекта — ВЗУ № 3 в Клязьме и ВЗУ № 8 в Тарасовке — требуют особого контроля: темпы работ на них отстают от графика. Глава округа Максим Красноцветов лично выехал на площадки и поставил задачу нарастить темпы.

На шести водозаборных узлах городского округа Пушкинский идут ремонтные работы. Четыре из них выполняются по плану, но два вызывают опасения. На совещании с представителями Стройнадзора и подрядной организации глава округа Максим Красноцветов потребовал скорректировать график и увеличить число рабочих и техники на проблемных площадках.



Итогом встречи стал выезд на объекты 8 июля. На ВЗУ № 3 в Клязьме строительная готовность составляет 47%. Сейчас там заливают фундамент под скважину, монтируют сэндвич-панели и обустраивают трансформаторную подстанцию. В ближайших планах — установка окон, дверей и внутренняя отделка.



На ВЗУ № 8 в Тарасовке готовность достигла 30%. Здесь завершают сборку металлоконструкций, параллельно прокладывают инженерные сети и обустраивают две скважины. Все необходимое оборудование уже доставлено на объекты.



Подрядчик обязался завершить все работы до ноября этого года. Глава округа держит ситуацию на личном контроле.