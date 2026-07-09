Подмосковье под ударом стихии: «огуречные» дожди сменятся ураганом и градобоем

Московский регион стоит на пороге погодного коллапса. В конце рабочей недели «огуречные» дожди сменятся грозовыми ливнями с градом, а местами метеорологи прогнозируют даже образование смерчей. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы и Подмосковья о надвигающейся стихии, передает REGIONS .

За минувшие сутки в Наро-Фоминске и Дмитрове выпало до 17 литров воды на квадратный метр — это почти в три раза больше, чем в самой Москве. Но это только начало. По словам Тишковца, в пятницу регион накроет холодный фронт. Ожидаются грозы, град величиной 2–5 мм, а на пике перегрева отдельные модели прогнозируют смерчи.

При этом жара никуда не уйдет: столбик термометра поднимется до +27 градусов, а порывы ветра местами достигнут 20 м/с. В выходные дожди усилятся: в субботу — 15 мм осадков, в воскресенье — 20 мм. В понедельник непогода продолжит заливать столицу. Сухую погоду синоптики обещают не раньше второй половины июля.

Смерчи в Москве — явление редкое, но историческое. Самый разрушительный вихрь пронесся над городом 29 июня 1904 года, унеся жизни до ста человек. В 1998 году ураган повалил деревья, повредил электроподстанции и даже сорвал 12 зубцов с кремлевской стены. С тех пор смерчи фиксировали неоднократно, но каждый раз это становилось событием.

Несмотря на ненастье, синоптики успокаивают: уже скоро в Подмосковье вернется жара до +30 градусов. Но пока регион готовится к встрече с разгулом стихии.