Белгородцы нашли в почтовых ящиках памятки действий после обстрела ВСУ

В Белгородской области в почтовые ящики горожан раскладывают памятки, как поступать в случае, если дом попал под обстрел ВСУ, сообщил bel.ru.

Одну из таких памяток нашла в ящике журналистка Бел.Ру. На одной странице опубликованы все номера экстренных служб, которые могут пригодиться: скорой помощи, пожарных, полиции, номер горячей линии по информированию граждан и единый номер экстренных служб.

На второй стороне размещен алгоритм действий в случае, когда дом пострадал после обстрела ВСУ. В первую очередь необходимо проинформировать об этом органы местного самоуправления или связаться с правоохранителями по номеру телефона 112. Сотрудники ведомств должны осмотреть разрушения и составить акт.

Администрация занимается восстановлением жилища белгородца, если требуется несущественное вмешательство. На протяжении суток после обстрела пострадавшим жителям затянут пленкой окна или временно забьют их фанерой, затем будут выполнять ремонт.

Если повреждения более масштабные, то информацию направят в министерство строительства Белгородской области. Эксперты проведут осмотр и напишут заключение. Если дом можно восстановить, то начнутся ремонтные работы. Если нет, то гражданин получит компенсацию.

«Отметим, что авторы буклетов нигде не указаны. Непонятно и на какие деньги они напечатаны», — отметила корреспондент Бел.Ру.

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