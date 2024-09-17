Эксперт уверен, что главной задачей бойцов будет терроризм мирного населения, проживающего в приграничных регионах России. В зоне высокой опасности также мирные жители Украины, которые не покидают свои населенные пункты в ожидании прихода Армии России. Защитить население никто не сможет. Киев заявит, что не имеет к преступлениям никого отношения, а украинцев тех районов назовут провокаторами.

«Террористы живут только за счёт убийств. Их отправят на Украину для проведения боевых действий, а если они будут прорываться в населённые пункты, то могут устроить там геноцид», — высказал мнение военный эксперт Леонков.

В СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что украинские военные обучают сирийских боевиков управлению БПЛА. Эксперт уверен, что этих бойцов не будут привлекать для участия в СВО. Украине не хватает пехоты. Киев заинтересован в прибытии опытных штурмовиков из террористических группировок. Украинское командование будет любым способом стараться удержать фронт.

Ранее сообщалось, что США сократили военную помощь Украине из-за пустеющих складов.

*Террористическая организация, запрещена в России.