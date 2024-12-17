Белгородцы пожаловались на скользкие дороги и угрозу атак БПЛА

Жители Белгородской области оставляют негативные комментарии в мессенджерах и социальных сетях из-за нерасчищенных от снега и льда дорог, сообщило bel.ru.

Жители села Пушкарное отметили, что боятся передвигаться по улицам из-за угроз атаки БПЛА. Кроме того, по их мнению, дороги не были своевременно очищены от снега и льда.

«И так из-за беспилотников не можем спокойно передвигаться, а теперь еще и лед», — отметили жители Октябрьского.

В Белгороде также есть участки дорог, по которым сложно передвигаться. Читатели Бел.Ру прислали в редакцию фото, подтверждающие скользкие дороги. Жалобы приходят от жителей из разных районов города. Одна из местных отметила, что в центре тротуары покрыты коркой льда. Она иронизирует, что зима пришла в город неожиданно, поэтому власти не успели своевременно подготовиться к расчистке дорог.

«У нас сегодня запланированы уличные соревнования по конькобежному спорту. <…> Зима опять пришла нежданно — 17 декабря», — написала белгородка.

Администрации населенных пунктов, жители которых оставили негативные комментарии, реагируют на публикации. Они рассказывают, какие улицы уже были расчищены и сообщают о дальнейших планах работы. Улицы также обрабатываются специальной смесью, однако работы выполняют в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что эколог Пукалов призвал россиян сообщать в специализированные службы о большом объеме соли на тротуарах.