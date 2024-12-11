Эколог Пукалов считает, что о большом объеме соли на тротуарах следует заявлять в инстанции

С наступлением зимнего сезона и образованием снежного покрова коммунальные службы городов РФ начинают активно обрабатывать дороги и тротуары противогололедными реагентами, чаще всего солевыми смесями и растворами. По словам эколога Романа Пукалова, эта соль опасна для окружающей среды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что растения и живущие в земле организмы плохо переносят засоленность почвы, и при большой концентрации реагентов могут погибнуть. Тем не менее обойтись без обработки дорог и тротуаров невозможно.

По мнению эксперта, использовать реагенты следует умеренно, в строгом соответствии с регламентами. Для соблюдения допустимых норм применяются различные средства контроля, а также для разных температурных режимов используют разные по составу реагенты.

Он отметил, что с приходом плюсовых температур коммунальные службы начинают расчищать тающий снег, нередко отбрасывая его на газоны, откуда вместе с талой водой реагенты и попадают в почву. Следовательно, если жильцы замечают, что в их дворе используют очень много соли для посыпки тротуаров и проезжей части, им необходимо сообщить об этом в ответственные службы.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как уберечь обувь от воздействия реагентов.