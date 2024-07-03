Названа формула, как рассчитать производительность кондиционера для комнаты

NewsTracker рассказывает, как правильно выбрать кондиционер. В первую очередь необходимо точно рассчитать площадь своей комнаты, воспользовавшись формулой.

Для этого необходимо сначала сделать замеры ширины, высоты и длины комнаты. Полученные замеры умножают между собой. Цифру, которая получилась, умножают на пять. Минимальное количество раз, за которое в кондиционерах должен проходить воздух на протяжении часа составляет именно пять.

Приведем пример:

длина — 6 м;

ширина — 7 м;

высота — 2 м.

Умножаем показатели. Получаем 84. Теперь 84 умножаем на пять. Выходит 420. Следовательно, минимальная производительность кондиционера для этой комнаты — 420. Однако эксперты рекомендуют выбирать устройство с большей производительностью. Это позволит сплит-системе сократить время работы на предельной мощности. Срок эксплуатации кондиционера увеличится.

Устанавливать кондиционер самостоятельно не стоит. При выборе места для устройства важно исключить риск частых простуд. Для этого систему не устанавливают вблизи рабочего стола, кровати или обеденного стола.

Ранее мы сообщали, что эксперт Федор Васильев для жильцов, у которых нет кондиционеров, перечислил лайфхаки охлаждения квартиры в жару.