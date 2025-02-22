Белоусов заявил о решающем моменте в борьбе России с Западом

Министр обороны Андрей Белоусов высказал мнение, что сейчас наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, соответствующее заявление министр сделал на встрече с отличившимися военнослужащими. Он вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» — тем военнослужащим РФ, которые проявили героизм и мужество. Глава выразил уверенность, что бойцы способны решать самые сложные задачи.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», – сказал Андрей Белоусов.

По данным Минобороны, мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Андрей Белоусов лично пообщался со всеми военнослужащими, которые присутствовали на церемонии награждения. В частности, были обсуждены актуальные вопросы. Например, как усовершенствовать систему награждений за уничтожение иностранной техники или особенности развития социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах. Министр отметил, что подвиг каждого героя — пример для подражания молодого поколения.

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