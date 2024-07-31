Бел.Ру: 15% опрошенных согласны на повышение проезда в Белгородской области

В Белгородской области активно обсуждается вопрос повышения тарифов. Опрошенные местные жители не поддерживают предложенную правительством инициативу. Только 15% респондентов понимают, что повышать цену билета надо, сообщает ИА «Бел.Ру» .

В настоящее время стоимость проезда составляет 20 рублей, если пассажир оплачивает картой. Если наличными, то 25 рублей. Региональное правительство пока не утвердило размер повышения. Не согласованы и сроки. Однако этот вопрос находится в приоритете у местных властей.

Редакция Бел.Ру провела собственный опрос. Из 15% респондентов, которые положительно реагируют на грядущие изменения, 5% опрошенных обеспокоены в первую очередь благополучием перевозчиков. Они считают, что те терпят убытки. Еще 10% уверены, что повышать проезд надо, потому что в последний раз цены менялись около пяти лет назад.

Остальная часть голосов распределилась следующим образом:

56% респондентов против повышения из-за высоких цен на продукты питания и другие услуги;

29% опрошенных уверены, что перевозчикам должны выплачивать деньги из регионального бюджета.

Директор центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павел Зюзин удивлен, что в городах России еще сохранилась настолько низкая стоимость проезда, как в Белгородской области.

«То, что я услышал, от этого я в ужасе, если честно, стоимость проезда не может быть 20 рублей. В чем, значит, нюанс? 20 рублей — это недопустимая низкая стоимость оплаты проезда даже по сравнению с соседними областными центрами: с Курском, Орлом, Брянском. Проезд не должен стоить таких денег», — отметил специалист.

Эксперт отметил, что стоимость проезда должна составлять примерно 50 рублей. Либо недостающую часть обяжут платить население, либо возьмут из бюджета. Во втором случае финансирование автоматически уменьшится для других сфер.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из маршрутки.