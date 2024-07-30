В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из маршрутки

В Подмосковье водитель маршрутки выгнал женщину-инвалида и ее сопровождающего из салона транспортного средства из-за того, что пассажиры хотели оплатить проезд социальной картой.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. На нее обратили внимание полицейские. По факту случившегося начата проверка, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили водителя. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1981 года рождения.

Также уточняется, что водитель высадил женщину-инвалида и ее сопровождающего вне автобусной остановки.