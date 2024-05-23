Бел.Ру: 48% опрошенных белгородцев выступают за запрет электросамокатов в городе

ИА «Бел.Ру» провело опрос, чтобы выяснить отношение жителей Белгорода к передвижению горожан на электросамокатах в черте города. Большинство опрошенных выступили против.

В опросе приняли участие 2380 человек. 48% респондентов считают, что в Белгороде необходимо запретить передвигаться на электросамокатах в городской черте. Такого мнения придерживаются 1140 человек.

Некоторые горожане аргументировали свое мнение в комментариях. Так, многодетная горожанка Анна считает, что электросамокаты несут угрозу для юных белгородцев. В прошлом году ее младшего ребенка сбили иностранцы, которые ехали на электросамокатах. Они въехали в толпу людей вблизи детской площадки.

«Хорошо, что все обошлось! Но и как водитель я против того, чтобы они ездили по проезжей части», — рассказала Анна.

Читатель Роман не против электросамокатов, но при одном условии. Важно идентифицировать каждый мобильный электротранспорт. Водитель должен сдавать экзамен в автоинспекции, получать права и передвигаться строго по проезжей части, а не по пешеходным дорожкам.

Остальные голоса опроса распределились следующим образом:

33% (791 человек) не пользуются электросамокатами;

13% (312 человек) считают данный вид транспорта удобным;

3% (71 человек) рассказали о сложностях, с которыми столкнулись во время езды.

В опросе принимали участие не только жители Белгорода. Так, 2,7% респондентов сообщили, что в их населенных пунктах передвижение по городу на самокатах запрещено.

Ранее мы сообщали, что в Москве не введут запрет на езду на электросамокатах по тротуарам.