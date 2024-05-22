Собянин заявил, что в столице не введут запрет на езду на электросамокатах по тротуарам
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По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в Москве не станут вводить запрет на езду электросамокатам ездить по тротуарам, тем не менее нарушителей правил дорожного движения, следует жестко контролировать. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что введение запретов не является решением проблемы, необходимо вести поиски компромисса.
По мнению мэра Москвы, следует жестче регулировать процессы, должны помогать сотрудники Госавтоинспекции, городские камеры виденаблюдения с системой искусственного интеллекта и сами кикшеринговые службы.
Ранее сообщалось, что электросамокат при ряде обстоятельств способен притягивать молнии, поэтому во время грозы необходимо укрыться от непогоды и не находиться рядом с самокатом и не ставить его на зарядку.