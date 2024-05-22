Собянин заявил, что в столице не введут запрет на езду на электросамокатах по тротуарам

По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в Москве не станут вводить запрет на езду электросамокатам ездить по тротуарам, тем не менее нарушителей правил дорожного движения, следует жестко контролировать. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что введение запретов не является решением проблемы, необходимо вести поиски компромисса.

По мнению мэра Москвы, следует жестче регулировать процессы, должны помогать сотрудники Госавтоинспекции, городские камеры виденаблюдения с системой искусственного интеллекта и сами кикшеринговые службы.

Ранее сообщалось, что электросамокат при ряде обстоятельств способен притягивать молнии, поэтому во время грозы необходимо укрыться от непогоды и не находиться рядом с самокатом и не ставить его на зарядку.