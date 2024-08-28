Бел.Ру: не менее 10 тыс. руб. требуется для сбора ребенка в школу

Минимальная сумма, которую родителям приходится тратить для сбора ребенка в школу, составляет 10 тыс. руб., сообщил ИА «Бел.Ру».

Корреспондент отметил, что при подсчете учитывалось несколько факторов. Во-первых, у ребенка остались какие-либо принадлежности с прошлого учебного года, в частности, школьный рюкзак. Во-вторых, родители приобретают минимальное количество канцелярских принадлежностей по невысокой стоимости.

На приобретение школьной формы родителям мальчиков требуется выделить из семейного бюджета минимум 3 тыс. руб., девочек — более 4 тыс. руб. В регионах, где обучение проходит очно, сумма увеличится. Например, обязательно предстоит выбрать пиджак. Не стоит забывать о спортивной форме. Набор из шорт, футболки и кроссовок обойдется примерно в 2 тыс. руб.

Корреспондент отметил, что большой ассортимент школьных принадлежностей представлен на маркетплейсах, где предложены различные акции и скидки.

Ранее сообщалось, что педагог Калугина перечислила российским родителям эффективные способы экономии на сборах в школу.