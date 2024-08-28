Педагог Калугина перечислила способы сэкономить на сборах в школу в последнюю неделю августа

Август является временем активной подготовки к школе, однако все покупки требуют немалого бюджета. Учитель Анна Калугина рассказала, можно ли сэкономить на сборах в школу. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, в первую очередь следует составить список необходимых покупок и твердо его придерживаться. Кроме того, важно закупать какие-либо принадлежности оптом, поскольку так нередко выходит дешевле.

Педагог добавила, что следует покупать вещи сильно заранее, вне сезона, а также не покупать много одежды впрок: всегда имеются друзья и знакомые, дети которых уже подросли, готовые поделиться школьной одеждой и принадлежностями. Есть смысл также и рассмотреть вариант покупки, например мебели, с рук.

По ее мнению, важно отнестись внимательно к желаниям и чувствам школьника касательно выбора одежды или канцелярских принадлежностей.

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