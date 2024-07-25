Бел.Ру: перед разводом белгородцы обращаются к юристам, психологам и врачам

Перед решением расторгнуть брак белгородцы обращаются ко многим специалистам, в частности, к юристам, психологам и медикам. Сделать это легко, потому что все эксперты находятся в одном месте — в семейно-консультативном центре, сообщает ИА «Бел.Ру» . По статистике, из 54% обратившихся пар более 30% решают сохранить брак.

В центре также консультируют священнослужители, сотрудники занятости населения, специалисты служб социальной защиты населения и работники ЗАГСа. Некоторые белгородские пары обращаются в центр самостоятельно. Иногда клиентами становятся супруги, которых обязали посещать центр по решению суда.

Некоторые супруги не хотят обращаться за помощью и требуют развода. Из 100% семейных пар Белгородской области на консультации в прошлом и позапрошлом году обратились 54,4% супругов. Из них более 30% семей сумели найти компромисс.

Центр работает с 2022 года. В рамках программы также проходила акция «Разводов нет». Если в ЗАГС обращалась пара, чтобы подать заявление на развод, за ней прикрепляли специалиста. В индивидуальном порядке проходили приемы. Подход оказался эффективным. Так, 242 обратившиеся пары передумали подавать на развод.

Ранее мы сообщали, что депутат Милонов считает необходимым запретить показывать по телевидению одиноких и бездетных мужчин в возрасте за 40 лет.