Депутат Милонов считает необходимым запретить показывать по телевидению одиноких и бездетных мужчин за 40 лет

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, в ответ на инициативу детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества считает необходимостью перестать показывать в кино и сериалах положительный образ одинокого и бездетного мужчины за 40 лет. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что запрет пропаганды разводов и чайлдфри является интересной идеей, поскольку в целом любая пропаганда разводов должна быть наказуема. Однако необходимо в таком случае запретить вот этот образ одиночки, одинокого мужика, который в 40 лет не имеет ни жены, ни детей.

По мнению парламентария, подобные «положительные герои» на экране должны быть запрещены. Счастливыми на телеканалах следует показывать мужчин с большим числом детей, в «одиночки, ловеласы, сердцееды, алкоголики, курители вейпов и дудок дьявола» должны быть исключительно негативными персонажами.