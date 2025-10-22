Белую ворону во дворе многоэтажки заметили жители Подольска

В Подольске во дворе МКД была замечена ворона белого цвета. Жители сфотографировали птицу и поделились снимками с телеграм-каналом «Подслушано Подольск», сообщил REGIONS.

По информации издания, мнения пользователей разделились. Есть много предположений, почему ворона белого цвета. Например, горожане могли встретить альбиноса. Однако на фото можно рассмотреть, что голова птицы покрыта черными перьями. Не исключено, что жители стали свидетелями частичного альбинизма. Однако без определенных навыков определить это по фото невозможно. Ворона белого цвета прогуливалась по двору вместе с собратом по стае.

По данным издания, горожане могли ошибиться в предположении, что сфотографировали именно ворону. Не исключено, что в кадр попала чайка. Птиц этого вида часто встречают в разных российских городах.

