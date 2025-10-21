Как помочь раненому кулику: советы специалиста для сердобольных жителей Подмосковья

Жители Московского региона столкнулись с массовой миграцией вальдшнепов — лесных куликов, направляющихся на зимовку в Западную Европу. Эти птицы с характерным длинным клювом и коричневым оперением совершают ночные перелеты, что делает их особенно уязвимыми в городской среде. Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с REGIONS рассказал , что делать, если жители нашли подбитого пернатого.

Эксперт объяснил основные опасности для мигрирующих птиц: столкновения с линиями электропередач, нападения бездомных животных и ДТП.

При обнаружении травмированного вальдшнепа специалист рекомендует обеспечить ему безопасное укрытие подальше от проводов, дорог и хищников. При незначительных повреждениях птица может восстановиться самостоятельно. Однако при серьезных травмах, особенно сломанном крыле, шансы на выживание минимальны. По словам Коблика, выкормить и вылечить вальдшнепа в домашних условиях практически невозможно.

Эксперт советует обращаться в ветеринарные клиники, принимающие диких птиц, но предупреждает, что не все медицинские учреждения готовы оказать помощь. В пик миграции, который приходится на октябрь, счет найденных птиц идет на десятки и сотни.

Наиболее эффективная помощь — создать безопасные условия для естественного восстановления птицы, не пытаясь самостоятельно ее выхаживать. Вальдшнепы питаются преимущественно дождевыми червями и насекомыми, что делает их содержание в неволе особенно сложным.

