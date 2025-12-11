Белые на темной земле: как аномально теплая зима в Подмосковье превратила природный камуфляж зверей в ловушку

Небывало теплая зима в Московской области спровоцировала природный парадокс, создавший серьезные проблемы для местной фауны. Лесные звери, заблаговременно подготовившиеся к холодам и сменившие летний наряд на густой белоснежный мех, оказались в крайне уязвимом положении из-за полного отсутствия снега. На проблему обратили внимание эксперты национального парка «Лосиный остров», сообщил REGIONS.

«Ласки словно не могут понять, что происходит: белая шубка давно надета, а на земле листья и трава. В таких условиях остаться незамеченным зверьку сложно», — комментируют зоологи нацпарка.

В обычных условиях белая зимняя шубка ласки сливается с окружающим ландшафтом, делая охоту скрытной и эффективной. Сейчас же, на темном фоне голой земли и пожухлой травы, ласка становится буквально «меченой» — и для своей добычи, и для более крупных хищников. Нетипичная погода даже позволила сотруднику парка запечатлеть на камеру это осторожное и скрытное животное, что само по себе является редчайшим случаем.

В аналогичной ловушке оказались и другие представители лесного сообщества. Зайцы-беляки и белки, сменившие окрас на зимний, также рассчитывали на белую пелену снега.

