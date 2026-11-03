Белый автомобиль без номера: в Волоколамском округе ищут мужчину, пугающего женщин у остановки

Жительницы Волоколамского округа бьют тревогу: в соцсетях они сообщают о мужчине, который по вечерам появляется у автобусной остановки «Афанасово», рядом с отелем «Вулкан». По словам горожанок, незнакомец открыто совершает развратные действия в присутствии женщин и пытается их преследовать, сообщил REGIONS.

Очевидцы отмечают: злоумышленник приезжает на белом автомобиле, причем госномер машины скрыт.

«Ладно взрослый человек сможет убежать от извращенца, но он же может напугать детей», — переживают волоколамцы.

Клинический психолог Мария Воронцова объяснила, что такое поведение классифицируется как эксгибиционизм, который в этом случае сочетается со сталкингом — навязчивым преследованием. Тем, кто столкнулся с подобным, эксперт советует непременно обращаться в полицию.

«Такое поведение — это не просто половое отклонение, а прежде всего способ самоутверждения через власть и запугивание. Подобные люди — глубоко неуверенные в себе личности. Они выбирают сумерки, безлюдные места и беззащитных на вид жертв, чтобы компенсировать свое внутреннее чувство ничтожества. Реальная погоня за жертвой говорит о нарастающей агрессии и потере контроля. Это крайне опасный сигнал: сегодня он демонстрирует себя, а завтра, почувствовав безнаказанность, может перейти к физическому насилию», — прокомментировала специалист Мария Воронцова.

Как вести себя при встрече с таким человеком

Первое и главное — не идти на контакт. Не стоит смотреть ему в глаза, кричать, ругаться или пытаться пристыдить. Для такого человека любая эмоциональная реакция жертвы — страх, отвращение или гнев — и есть желаемый результат.

Нужно сразу уходить в сторону хорошо освещенных и людных мест: к магазинам, АЗС или жилым домам. Двигаться лучше против хода его машины, чтобы ему пришлось разворачиваться для преследования.

Важно привлечь внимание окружающих. Если он направляется в вашу сторону, громко зовите на помощь, звоните знакомым или в службу 112. Можно включить на телефоне видеозапись или голосовой вызов — сам факт фиксации часто заставляет преследователя отступить.

Не стоит убегать по безлюдным тропам: там он легко догонит. Уходить нужно только туда, где есть свет и люди.

Постарайтесь запомнить как можно больше деталей: марку и цвет машины, особые приметы — вмятины, наклейки, направление, в котором скрылся автомобиль, даже если номер не виден. То же касается и внешности: роста, телосложения, одежды, особых примет.

Ранее сообщалось, что полиция Омска проверит домогательства велосипедиста к девушкам.