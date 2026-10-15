Велосипедист-извращенец в Омске: полиция ищет мужчину, нападающего на девушек

Сiбдепо: полиция Омска проверит домогательства велосипедиста к девушкам

Общество

Полиция Омска начала проверку после сообщений о домогательствах велосипедиста к девушкам. Об этом информирует «Сiбдепо». Инциденты зафиксированы на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной. Мужчина пристает к прохожим и пытается трогать их за интимные места, после чего скрывается.

Одна из пострадавших рассказала, что подверглась нападению дважды: днем 20 августа около 14:00 и утром 14 октября 2026 года в 07:00, когда направлялась на работу. Во второй раз она дала отпор — ударила нападавшего в спину, но он удержался на велосипеде и уехал, догнать его не удалось. Очевидцы описывают подозреваемого как мужчину 35–50 лет, ростом около 180 см, обычно в спортивной одежде. Проверка продолжается.

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