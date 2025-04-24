Белый дом дал оценку матерной перепалке Маска и Бессента

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт высказала мнение, что перепалки между персоналом президента и кабинетом — это часть процесса «здорового обсуждения», сообщила американская газета The Hill.

По данным издания, журналисты попросили Кэролайн Ливитт прокомментировать информацию о перепалке между министром финансов Скоттом Бессентом и генеральным директором Tesla Илоном Маском, о которой сообщалось ранее. Пресс-секретарь администрации американского президента не отрицала, что периодически возникают различные перепалки. Она напомнила, что в конечном итоге все решения принимает Дональд Трамп.

«Иногда между сотрудниками администрации президента и членами кабинета министров возникают разногласия, но мы считаем, что это часть здорового процесса обсуждения», — заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт журналистам.

The New York Times сообщил, что между Бессентом и Маском возникла борьба за власть. Они активно дискуссируют о Налоговой службе США и ее руководстве. В конфликт вступился Дональд Трамп, который назначил на данную должность человека из своей команды.

По информации СМИ, министры различных ведомств в личных беседах констатировали факт влияния Маска на работу организаций. Ссора между Маском и Бессентом произошла в коридоре Западного крыла. Очевидцы назвали перепалку слишком «жаркой».

Ранее сообщалось, что Маск сократит свое участие в работе на госслужбе из-за падения прибыли Tesla.