Маск сократит свое участие в работе на госслужбе из-за падения прибыли Tesla

Миллиардер Илон Маск станет гораздо меньше времени отводить на выполнение служебных обязанностей в департаменте государственной эффективности. Вместо этого он сосредоточится на делах компании Tesla, чьи финансовые показатели в последнее время заметно ухудшились. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По утверждению бизнесмена, уже в мае он станет уделять внимание Tesla в гораздо большем количестве. Это связано с тем, что финансовые показатели этой компании снизились на 71%. Этот факт вызвал беспокойство инвесторов.

«Вероятно, начиная со следующего месяца, с мая, моя занятость в DOGE значительно сократится», — указал он.

Маск добавил, что совсем забрасывать Департамент госэффективности не собирается. Он будет уделять ему внимание по два раза в неделю. Предприниматель сообщил, что продолжит работать в DOGE до тех пор, пока в этом есть необходимость.

Ранее сообщалось, что Илона Маска в случае ухода с поста главы DOGE может сменить исполняющий обязанности руководителя Бюро по защите финансовых прав потребителей США Рассел Воут.