Маск и Бессент устроили скандал в Белом доме

В Белом доме разгорелся конфликт между главой DOGE США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом.

Ожесточенная перепалка чиновников, возникшая в результате спора о Налоговой службе США, была настолько громкой, что один из помощников вмешался в конфликт, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Отмечается, что напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно. Споры связаны с различными подходами к госуправлению и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы Минфина. В итоге Трамп назначил Бессента, а Латник был выбран на пост главы Министерства торговли.

Бессента разозлило то, что Маск якобы за его спиной пролоббировал своего кандидата на пост главы налоговой службы.

Ранее сообщалось о том, что Маск сократит свое участие в работе на госслужбе из-за падения прибыли Tesla.