Трамп: многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом США

Избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, похоже, всерьез лелеет идею вхождения соседней Канады в состав США. А как еще можно объяснить то, что он последние две недели периодически напоминает об этом в своих аккаунтах в соцсетях.

Не стала исключением и минувшая среда, 18 декабря. Американец в продолжение темы заявил, что, по его мнению, многие канадцы якобы давно хотят, чтобы их государство стало 51-м штатом США.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млн долларов в год? Это бессмыслица! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!!!» — написал будущий американский лидер.

Трамп добавил, что, войдя в состав США, канадцы бы «значительно сэкономили на военной защите и налогах».

Ранее Трамп, рассуждая, зачем Вашингтон субсидирует соседние страны, заявлял, что Канаде и Мексике неплохо было бы войти в состав США в качестве новых штатов. И даже в шутку назвал премьера Трюдо губернатором Канады.