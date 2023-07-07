Белый дом: Украина должна провести реформы, чтобы попасть в НАТО

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут рассказала об условиях, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО, сообщает агентство « РИА Новости ».

Для вступления в НАТО Украина должна провести ряд внутригосударственных реформ. США помогает Украине в этом и контролирует процесс реорганизации. До того момента, пока Украина не будет соответствовать натовским стандартам, о вступлении в альянс говорить невозможно.

Известно, что в 2023 году саммит НАТО состоится 11 и 12 июля. Украина делает все возможное, чтобы во время заседания государству выдали экстренное приглашение в альянс. Пока украинская общественность рассуждает, реализуются ли их ожидания, эксперты считают, что говорить о полноценном партнерстве преждевременно.