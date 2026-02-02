«Белый медведь» скрылся в лесу под Ногинском: в ситуацию вмешались добровольцы

Огромный белый пес по кличке Гордей скрылся в лесах под Ногинском, сообщил REGIONS. Владелица животного Татьяна Мороз рассказала, что питомец прожил с ней до побега всего два дня. Добровольцы не остались равнодушными к истории собаки и приступили к ее поискам.

По информации издания, собака, похожая на большого белого медвежонка, ранее проживала в питомнике. Татьяна забрала ее домой, но пес сорвался с поводка во время прогулки в районе деревни Карабаново и скрылся в ближайшем лесу.

Хозяева собаки надеются, что найдут питомца. Они отметили, что для них ценная любая информация о маршруте движения Гордея. Так, выяснилось, что недавно собака была замечена недалеко СНТ Боровое. Татьяна каждый день ищет питомца. Она исследует лес, СНТ, близрасположенные деревни и просеки.

По словам Татьяны, помощь в поисках оказали неравнодушные люди: добровольцы, соседи, местные жители.

«Гордей прожил у меня всего два дня. Он большой, пушистый, добрый годовалый мальчик — пиренейская горная собака, настоящий волкодав с мягким характером», — рассказала владелица животного Татьяна Мороз.

Ранее сообщалось, что игривый и «самый трудолюбивый дворник Подмосковья» ищет новый дом.