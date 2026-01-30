«Самый трудолюбивый дворник Подмосковья» ищет новый дом: в Наро-Фоминске щенок покорил соцсети

Жительница Наро-Фоминска представила публике необычного помощника в уборке снега — собаку по кличке Белла, чья активность и энтузиазм не только сделали ее местной знаменитостью в социальных сетях, но и вызвали волну обсуждений среди пользователей, сообщил REGIONS.

Опубликованный ролик демонстрирует, как энергичная собака с явным удовольствием участвует в расчистке заснеженной территории, активно взаимодействуя с лопатой и проявляя недюжинную активность на прогулке. Пользователи Сети, впечатленные рвением питомца, присвоили ему неофициальное звание «самого трудолюбивого дворника Подмосковья», а запись собрала тысячи положительных отзывов и комментариев.

В описании к видео хозяйка пояснила, что, несмотря на вирусную популярность, собака все еще ищет новый дом. Белла описывается как молодая, контактная и чрезвычайно активная собака, которая нуждается в семье, способной обеспечить ей достаточный уровень внимания, регулярные прогулки и, возможно, даже разделить с ней интерес к «зимним хозяйственным работам».

Ранее сообщалось, что снегопад в Ижевске обновил рекорд 2007 года.