Бензин из Беларуси хлынул в Россию рекордным потоком: эксперты разбираются, повлияет ли импорт на цены

По данным Национального биржевого ценового агентства, в России на Петербургской бирже в период с 1 по 22 мая было реализовано 17,34 тыс. тонн бензина с белорусских НПЗ. Это сразу в 58 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. эксперты разбирались, как небольшая страна может обеспечивать топливом Россию, сообщил oilcapital.ru.

По мнению главного редактора «НиК» Владимира Бобылева, этого недостаточно для заметного влияния на розничные цены. В таких объемах импортное топливо оказывает минимальное влияние на отечественный рынок. В масштабах страны эти поставки не спасут в случае дефицита и не смогут привести к значительному подорожанию бензина. К тому же рост импорта из Беларуси — не новинка. Объемы стали расти еще в прошлом году.

Владимир Бобылев высказал мнение, что нынешний рост импорта — это закономерный итог многолетней стратегии, которую последовательно проводят власти России и Беларуси.

«Белорусский ТЭК изначально еще в советские годы проектировался как переработка в условиях почти полного отсутствия собственной добычи. А в 2000-е Белоруссия играла ключевую поль в транзите», — выказал мнение эксперт.

Президент республики Александр Лукашенко использовал возможность беспошлинно получать нефть, а затем экспортировать за границу произведенные из нее нефтепродукты, продолжил эксперт. Поставки этого сырья осуществлялись на чрезвычайно выгодных для республики условиях.

