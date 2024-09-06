Берега Японского моря в Приморском крае заполнены туристами
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Несмотря на календарную осень, берега Японского моря в Приморском крае заполнены туристами, сообщил vostokmedia.com.
Корреспондент отметил, что людей стало намного меньше, чем было летом. Однако в этом и заключается прелесть отдыха: свободные пляжи, солнечная погода, чистый берег. В Партизанском районе люди по-прежнему загорают на солнце. В Хасанском районе отдыхающих намного больше. Люди также загорают и дышат морским воздухом. Жители региона отметили, что стоит не упускать такой возможности и им. Своими планами на выходные они делятся в социальных сетях.
«Планы на выходные сами собой сформировались. Не съездить на пляж будет преступлением»; «Получается, все встретимся на пляже?» — написали пользователи соцсети.
В акватории Приморского края обратили внимание на целую стаю дельфинов. Очевидцы признались, что такое количество животных было замечено в одном месте впервые. Дельфины крайне редко заплывают на территорию акватории.
Ранее сообщалось, что россияне недовольны тиной, грязными улицами и дорогими туалетами в Анапе.