Россияне недовольны тиной, грязными улицами и дорогими туалетами в Анапе

Чаще всего россияне заявляют о грязном море. В воде много тины зеленого цвета, которая обильно прорастает на берегу. При заходе в воду люди испытывают дискомфорт. Кроме того, тина неприятно пахнет. Некоторые сообщили о дохлых бычках, которые лежат на берегу. В качестве альтернативы туристы пользуются платными услугами аквазон, на территории которых расположены бассейны с чистой водой.

«Море вообще не угадаешь: то холодное, то водоросли все заполонят, то медузы наплывут. Но бывают и прекрасные штилевые дни с чистейшим теплым морем», — сообщил турист.

Море в Анапе мелкое. Для родителей с детьми это свойство является преимуществом, но для некоторых взрослых — недостатком. До глубины приходится идти около 10 минут. В городе нет так много растительности, как в Сочи. Пляжи Анапы понравятся тем, кто любит песок, а не гальку.

Некоторые туристы отметили, что на улицах города стоит неприятный запах. Они уверены, что причина в дорогих общественных туалетах. Отдыхающие находят альтернативные способы, чтобы экономить.

В курортный сезон в городе часто образуются пробки. Отдыхающие любят ездить по разным районам в развлекательные центры. Нареканий на данную сферу услуг от туристов практически нет.

«В Анапе однозначно есть куда пойти и чем заняться. Океанариум, дельфинарий, аквапарк, морские прогулки на любой вкус, экскурсии. Можно съездить на кипарисовое озеро, Большой Утриш, Абрау-Дюрсо», — делятся впечатлениями туристы.

Ранее сообщалось, что в бархатный сезон по отзывам туристов лучше ехать в Геленджик, Анапу и Сочи.