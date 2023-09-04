Беременная жена раненого военного СВО обратилась к телеведущему Андрею Малахову за помощью

Двоюродная сестра военнослужащего жителя Урая Виктора Башмурова Ольга Урманчиева рассказала о том, как пропала связь с ее братом, сообщает muksun.fm .

Ольга Урманчиева рассказывает, что мобилизованный Виктор Башмуров был ранен и проходил медицинское обследование в родном регионе. После лечения он отправился в военную часть с целью прохождения военно-врачебной комиссии. Но доктора, как заявляет ольга, не обследовали мужчину, а сразу направили в другую часть.

Родственники не получили данные о том, в какую часть перевели мобилизованного. Известно, что его сразу отправили в зону боевых действий. Сослуживец Виктора сообщил родственникам, в числе которых беременная жена, что мобилизованного ранили, но с поля боя его никто не забирал.

«Ранение в колено осколочное. Ребята те, которые были рядом, были тоже ранены и, соответственно, нести его с поля боя не смогли. Они оттащили его чуть дальше от ВСУ и спрятали под грудой досок и железа. Бежали 5 километров», — рассказала Ольга

Ольга Урманчиева обращалась в различные ведомства, но ей сообщают, что фамилии брата нет ни в списках пленных, ни раненых.

«Эвакуации никакой не было. Его оставили просто на поле боя. Так как рисковать ради одного-двух солдат комбат не будет ни техникой, ни собой», — считает Ольга

Родственники отчаянно ищет своего военного СВО Виктора. В воинской части сообщили, что ездили на позиции и проверяли место, где он мог находиться. Они утверждают, что не нашли Виктора. Сестра продолжает отправлять запросы в различные инстанции, а также шоу, в частности, телеведущему Андрею Малахову.

Фото: [ Ольга Урманчиева ]

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова получила информацию о происшествии и обещает контролировать решение данного вопроса. Дома военного ждет беременная жена, дочка-первоклассница и родственники.