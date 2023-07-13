Беременность подростков: врач-гинеколог рассказала о неприятных последствиях

В России зафиксирована тенденция ранней беременности среди подростков. Так, жительница Новосибирской области стала мамой в 11 лет. Акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова рассказала о негативных последствия ранних родов, сообщает atas.info .

Согласно статистике беременность преимущественно настает незапланированно. Большая часть решает делать аборты. В некоторых случаях происходят выкидыши. В итоге рожает небольшой процент девушек, но обычно роды не проходят хорошо. Есть риск развития различных патологий и преждевременных родов. У мам часто появляются на свет недоношенные малыши, требующие особого ухода.

«Чем ниже возраст матери, тем выше риски к патологиям у младенца. Это связано с незрелостью эндокринной системы, а также с тем, что матка еще не сформировалась», - рассказывает акушера-гинеколог, медицинский директор сети клиник «1+1» Татьяна Овсянникова

Ранние роды негативно сказываются на здоровье матери. Не исключены различные патологии, возникновение хронических заболеваний и воспалительных процессов. Тело еще не сформировано для вынашивания и родов.

В Минздраве Новосибирской области считают благоприятным возрастом для рождения малыша, начиная от 19 лет.