Столичные школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году школьники столицы показали рекордные результаты на Едином государственном экзамене. Всего экзамены сдавали более 93 тысяч человек, из которых 72 тысячи — выпускники 2026 года, пишет « Мослента ».

Впервые за всю 25-летнюю историю ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы № 1409 Екатерина. Еще пять московских школьников получили по 400 баллов за четыре экзамена. Для сравнения, в 2025 году такой результат был лишь у одной выпускницы.

По словам мэра, количество стобалльников в этом году увеличилось в два раза, а число тех, кто набрал 300 баллов и выше, выросло более чем в восемь раз по сравнению с прошлым учебным годом. Эти данные, как отметил Собянин, подтверждают высокий уровень подготовки московских выпускников и эффективность городской системы образования.

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