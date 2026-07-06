Логистическая служба подземелья: муравьи под Реутовом оставили кур без обеда

Житель Реутова Сергей снял на видео необычное происшествие в своем курятнике: пока куры не обращали внимания на кормушку, в ней хозяйничали муравьи. Насекомые организовали настоящую логистическую службу по доставке пшеничных зерен в подземный муравейник, оставив пернатых без обеда. Энтомолог Андрей Истомин в беседе с REGIONS объяснил, что за насекомые устроили набег и как их остановить.

Однажды, насыпая пшеницу домашним курам, реутовчанин Сергей заметил вокруг кормушки необычное оживление. Присмотревшись, он увидел муравьев, которые без устали курсировали между кормушкой и трещиной в асфальте, где находился их муравейник. Насекомые ловко уносили зернышки одно за другим, а иногда за одну добычу одновременно хватались два муравья. После короткой схватки победитель спешил домой с трофеем, а проигравший тут же находил себе новое зерно.

Энтомолог Андрей Истомин пояснил, что по описанию и поведению это муравьи-жнецы — зерноядные насекомые, которые делают запасы, перенося семена в специальные кладовые внутри муравейника. Куриная кормушка, по его словам, для них настоящий подарок: зерно лежит открыто, его легко обнаружить и перенести. Особенно привлекает слегка поврежденное или расклеванное зерно с более выраженным запахом.

Если владельцы птицы опасаются, что трудолюбивые соседи слишком активно пользуются кормом, специалист советует поставить кормушку на подставку с водой или расстелить вокруг мохнатую ткань, по которой муравьи передвигаются неохотно.