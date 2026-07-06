Простая схема питания помогла снизить воспаление десен всего за несколько месяцев

Исследователи выяснили, что диета, имитирующая голодание, помогает уменьшить воспалительные процессы у пациентов с пародонтитом. При этом она не ускоряет заживление десен, но может положительно влиять на общее состояние организма.

Исследование показало пользу диеты при пародонтите

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что диета, имитирующая голодание, способствует снижению воспалительных процессов у людей с пародонтитом. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Periodontology.

В исследовании приняли участие 28 пациентов с хроническим воспалением тканей, окружающих зубы. Одни участники получали стандартное лечение, а другие дополнительно придерживались специальной схемы питания.

Как работает диета

Диета FMD предполагает временное резкое ограничение калорийности. В первые два дня участники потребляли около 1100 килокалорий в сутки, а с третьего по пятый день — примерно 750 килокалорий. Затем они возвращались к обычному рациону.

Такой пятидневный цикл повторяли три раза в течение трех месяцев.

Ученые зафиксировали снижение воспаления

Через шесть месяцев специалисты обнаружили, что у пациентов, соблюдавших диету, снизились показатели воспаления как в крови, так и в тканях десен. В частности, уменьшился уровень С-реактивного белка, который считается одним из основных маркеров воспалительных процессов.

Авторы исследования считают, что такой эффект связан со снижением окислительного стресса и изменением работы иммунной системы в сторону противовоспалительной реакции.

Диета не ускорила восстановление десен

Несмотря на положительное влияние на воспалительные процессы, скорость заживления тканей десен у участников обеих групп оказалась одинаковой.

Исследователи пришли к выводу, что диета не заменяет лечение пародонтита, однако может снижать общую воспалительную нагрузку на организм. По мнению ученых, это потенциально способно положительно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риски некоторых неврологических нарушений.