Названа эффективная диета для борьбы с воспалением десен

Клиническое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Periodontology (JCP), показало, что диета, имитирующая голодание (FMD), снижает маркеры воспаления в крови и деснах у пациентов с пародонтитом. Работу провели ученые из Королевского колледжа Лондона Джузеппе Майнас и Луиджи Нибали.

В исследовании участвовали 28 человек с диагностированным пародонтитом. Их разделили на две группы: одни получали только стандартное лечение, другие — стандартное лечение плюс диета FMD. Суть диеты: в первые два дня цикла калорийность снижалась до 1100 ккал, с третьего по пятый день — до 750 ккал, после чего возвращались к обычному питанию. Этот пятидневный цикл повторяли трижды за три месяца.

Пародонтит вызывается бактериальным налетом, но его тяжесть определяется иммунной системой. Хроническое воспаление в полости рта связано с повышенным риском инсульта и когнитивных нарушений, поскольку бактерии могут проникать в кровоток и достигать мозга.

Через шесть месяцев наблюдения у пациентов, соблюдавших FMD, значительно снизились системные маркеры воспаления (включая С-реактивный белок) и местные воспалительные показатели в тканях десен. По мнению авторов, механизм связан с уменьшением окислительного стресса и перестройкой иммунных клеток в противовоспалительный режим.

При этом сам пародонтит заживал с одинаковой скоростью в обеих группах. Ученые считают, что FMD-диета не ускоряет восстановление тканей десен, но снижает общую воспалительную нагрузку на организм, что может быть полезно для сердечно-сосудистого и неврологического здоровья пациентов.

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