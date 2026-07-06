Дачникам напомнили о правилах шума на участках: за что можно получить штраф

На дачных участках необходимо соблюдать нормы допустимого уровня шума так же, как и в жилых районах. Об этом RT заявил правозащитник и преподаватель Антон Палюлин.

По его словам, после принятия Федерального закона № 217-ФЗ садовые участки официально предназначены не только для огородничества, но и для отдыха, поэтому на них распространяются санитарные требования по уровню шума.

Согласно СанПиН, днем допустимый уровень шума не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60 децибел. Также ежедневно предусмотрен «тихий час», а регионы могут вводить дополнительные ограничения на шумные работы в выходные и праздничные дни.

Если соседи регулярно нарушают тишину и мирно решить вопрос не удается, юрист советует обращаться в суд. В отдельных случаях можно потребовать компенсацию морального вреда.