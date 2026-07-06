Проще, чем в спортзале: инструктор назвал прогулки лучшим способом поддержать здоровье

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов в беседе с « Лентой.ру » рассказал, как поддерживать здоровье без изнурительных тренировок в спортзале.

По его словам, один из самых простых и эффективных способов — ежедневные прогулки. Они улучшают работу сердца, нервной системы, нормализуют сон и повышают уровень энергии, причем действуют лучше, чем любые «таблетки от усталости».

Антонов пояснил, что во время ходьбы активизируется кровообращение, мышцы насыщаются кислородом, а дыхание становится глубже. Это помогает проснуться, снять напряжение и быстрее восстановиться после умственной работы. Прогулки также тренируют сердечную мышцу, держат в тонусе сосуды, улучшают память и работу мозга, а также помогают постепенно снижать вес без изнурительных упражнений.

Чтобы прогулки приносили реальную пользу, врач рекомендовал гулять ежедневно не менее 20–30 минут в спокойном или умеренном темпе. При хорошем самочувствии полезно чередовать обычную ходьбу с более быстрой — это дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Главное, по мнению специалиста, — регулярность: даже небольшие, но постоянные прогулки дают ощутимый долгосрочный результат.

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