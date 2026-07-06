Основатель Всемирного экономического форума обнаружил дома предполагаемую прослушку

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб обратился в полицию после обнаружения предполагаемого прослушивающего устройства в своем домашнем кабинете в Женеве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, устройство нашли во время плановой проверки безопасности. Предварительно считается, что оно могло быть установлено в течение последних трех лет. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего и возможных причастных.

Клаус Шваб покинул руководство Всемирного экономического форума в апреле прошлого года, завершив работу в организации в возрасте 88 лет. Позже в его адрес звучали обвинения в использовании средств ВЭФ в личных целях, однако после внутреннего расследования они были сняты.

Шваб основал экономический форум в Давосе в 1971 году. В 1987 году мероприятие получило нынешнее название — Всемирный экономический форум.