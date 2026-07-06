Минздрав разработал проект постановления об особенностях применения БАД

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства, регулирующий применение биологически активных добавок. Документ определяет порядок формирования перечня БАД, которые врачи смогут назначать пациентам, а также список показаний для их использования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости .

Утверждать перечни будет межведомственная комиссия, в которую войдут представители Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Включение в списки для производителей остается добровольным. В Минздраве подчеркнули, что новые правила не ограничивают выпуск и продажу БАД, а лишь формируют список добавок, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье.

В ведомстве также напомнили, что биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и не могут их заменять — лечение назначает только врач. С 1 марта медработники получили право назначать пациентам БАД из утвержденного перечня при наличии соответствующих показаний. Это могут делать лечащие врачи, а также фельдшеры и акушерки, если такие полномочия им делегированы. Ранее правительство уже утвердило критерии качества и безопасности БАД, которые проходят отбор на включение в список назначения.

Ранее сообщалось, что число заболевших легионеллезом в Нью-Йорке увеличилось в семь раз.