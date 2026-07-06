Специи не универсальны: как выбрать лучшие приправы для мяса, рыбы и овощей

Универсальных специй не существует — для каждого продукта нужны свои сочетания, иначе вкус блюда теряется. Об этом РИАМО рассказала кулинарный эксперт и блогер Светлана Бахлина.

По словам специалиста, правильно подобранные пряности способны полностью изменить характер блюда, раскрывая даже самые простые ингредиенты с новой стороны. Главное правило, по ее мнению, — ориентироваться на основной продукт. Для мяса лучше всего подходят теплые, насыщенные специи: черный перец, паприка, чеснок, тимьян и розмарин. Они делают аромат говядины, баранины и птицы более глубоким, но не перебивают их природный вкус.

Рыба, напротив, требует легкости и свежести. Эксперт рекомендует сочетать ее с укропом, петрушкой, лимонной цедрой, белым перцем и кориандром — такие добавки поддерживают вкус и делают его ярче без перегруза.

С овощами, по мнению Бахлиной, можно экспериментировать смелее. Для запеченных блюд отлично подходят паприка, зира, чеснок и орегано, а для свежих салатов лучше выбирать зелень: базилик, мяту, кинзу и зеленый лук. Главное, подчеркнула она, — не бояться пробовать и искать свои сочетания.

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