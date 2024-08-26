Правительство ФРГ не поддерживает позицию лидера Чехии, согласно которой газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» могли быть законной целью поражения со стороны Украины, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина, сообщили РИА Новости.

Президента Чехии Петер Павел в интервью изданию Novinky сообщил об отсутствии у него доказательств вины Украины. Спикер допускает, что Киев имел полное право нанести урон работе газопроводов. Страна пребывает в вооруженном конфликте с Россией. По трубам в Европу поступала именно российская нефть и газ. «Северный поток» может считаться стратегической целью для ВСУ.

Хебештрайт категорически не согласен с данной точкой зрения. Он напомнил, что Германия неоднократно сообщала западным партнерам свою позицию. Подрыв трубопровода — это преступление. Федеральный канцлер заявлял об этом во время переговоров с польской и чешской стороной, которые проходили несколько месяцев назад.

«Это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — ответил Хебештрайт.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Захарова назвала поставки оружия Украине со стороны Германии предательством по отношению к России, которая передавала в ФРГ дешевый газ.