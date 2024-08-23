Россия строила трубопровод и поставляла в Германию дешевый газ, способствуя развитию экономики страны, а ФРГ начал снабжать Украину оружием: такое предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что раньше российско-германские отношения вызывали «зубовный скрежет» на Западе, но прежние лидеры ФРГ пытались противостоять оказываемому на них давлению. Нынешнее же руководство Германии «совсем развезло».

Ранее американское издание The Wall Street Journal «раскрыло правду» о том, кто взорвал «Северные потоки», снабжавшие Германию российским газом. Газета уверяет, что за терактом стоят украинские власти, тогда как США к диверсии непричастны и даже пытались отговорить Зеленского от ее осуществления.