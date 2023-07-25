Беспилотник – нужная вещь как для СВО, так и на уроках школьников Сахалинской области

В Сахалинской области активно работают над усовершенствованием развития технологий, в частности, выпускают беспилотные летальные аппараты для различных нужд: для зоны СВО, для обучения школьников, для облегчения работ в сельскохозяйственной отрасли, ликвидации возгорания в лесах.

«Мы одними из первых в стране начали массовое производство беспилотных летательных аппаратов для обучения школьников. Кроме того, в Сахалинской области налажено производство дронов, которые используют военные в зоне СВО. Сфера применения беспилотников с каждым годом все больше расширяется», - рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко

В перспективе – транспортировка лекарств на Курильские острова, строительство дорог и экологический мониторинг. Руководитель кластера ООО «Т1 Аэро» Константин Шадрин рассказал, что особых достижений удалось добиться в изготовлении беспилотников для учебных организаций, сообщает novostivolgograda.ru. Было запланировано сделать 1000 моделей. На данный момент 700 уже готово. Для школ презентовали две модели «Орленок» и «Оса». Конструкторы подготавливают все детали, а на уроках школьники соединяют их и получают готовые приборы. После сборки учащимся предложено на компьютере изучить азы пилотирования.

В настоящее время такие уроки будут проходить во всех школах Сахалинской области с 1 сентября. Константин Шадрин считает необходимым внедрять проект по школам всей России. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил важность сотрудничества региональной компании с другими партнерами для передачи бесценного опыта.