Украинский беспилотник, которым ВСУ намеревались атаковать атомную электростанцию в Смоленской области, был уничтожен в воздушном пространстве региона, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации телеграм-канала Минобороны РФ, силами ПВО в ночь на 16 августа было уничтожено 46 беспилотных систем. Противник использовал БПЛА самолетного типа. Один из них уничтожили над территорией Смоленской области.

В Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ проинформировали, что вражеский объект нейтрализовали над территорией Смоленской атомной станции в воскресенье, 17 августа. В ведомстве отметили, что Украина продолжает совершать провокации. БПЛА подавили силами РЭБ. Сотрудники сообщили, что АЭС мог атаковать ударный БВС «Спис» украинского производства. В ведомстве отметили, что Украина ранее вела провокационные действия в районе российских атомных станций.

Ранее сообщалось, что эксперты считают маловероятным безопасный вывод ВСУ из Донецкой Народной Республики без прекращения огня.